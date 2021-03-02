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اليمن | تصاعد معدّل البطالة في البلاد الى نحو 30% فضلًا عن مساهمة الحصار في إغلاق مؤسات وشركات

ساهم عدوان التحالف السعودي والحصار على مدار ست أعوام في زيادة معدلات البطالة في اليمن وبشكل مخيف، بعد أن سرحت 48 % من الشركات ومؤسسات العمل 55 % من موظفيها فضلاً عمّا تعرضت له منشآت العمل الصغيرة والأصغر، ومع تراجع معدل التشغيل تصاعد معدل البطالة في اليمن إلى 30%.
کد خبر: ۱۰۳۸۲۳۷
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۴ 02 March 2021

اليمن | تصاعد معدّل البطالة في البلاد الى نحو 30% فضلًا عن مساهمة الحصار في إغلاق مؤسات وشركات

وقال مدير عام الدراسات السكانية بوزارة التخطيط، صالح السلامي، إن "العدوان والحصار الأمريكي تسبب بضياع قرابة مليون من فرص العمل الثابتة في أدنى تقدير".

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وأشار السلامي الى "ان العدوان والحصار الأمريكي تسبب بارتفاع معدل البطالة في اليمن إلى 36% ومع إضافة ما جره على القطاع العام يمكن الحديث عن ارتفاع معدل البطالة الى 50%".

كما اكد ان "الموظفين في القطاع الحكومي يمكن اعتبارهم في وضع بطالة جزئية أو كلية وذلك بعد قطع المرتبات عنهم واستهدافهم من قبل العدوان بشكل مباشر".

وفي التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط تبين ان 48 % من الشركات ومؤسسات العمل في اليمن سرحت 55 % من موظفيها تحت ضغوط العدوان والحصار الأمريكي، وهناك الكثير من منشآت العمل الصغيرة والأصغر أغلقت أبوابها وأخرى سرحت النصف من عامليها.

المصدر: قناة المسيرة.

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