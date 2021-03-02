اليمن | اسقاط طائرة مسيرة للتحالف السعودي تُستخدم في إلقاء القنابل بشكل عشوائي على المناطق السكنية

الإعلام الحربي اليمني يوزع مشاهد لطائرة مسيرة من نوع صغير، يستخدمها مسلحو التحالف السعودي في الحديدة في إلقاء القنابل على مناطق جلها سكنية، ما يتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين.
کد خبر: ۱۰۳۸۲۳۶
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۵ 02 March 2021
وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف المناطق السكنية بقنابل تقوم بإلقائها قوات التحالف من على طائرة مسيرة صغيرة الحجم، مخترقة بذلك اتفاق استوكهولم ومخلفة بعملياتها العشوائية خسائر في صفوف المدنيين.
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