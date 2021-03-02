اليمن | اسقاط طائرة مسيرة للتحالف السعودي تُستخدم في إلقاء القنابل بشكل عشوائي على المناطق السكنية

الإعلام الحربي اليمني يوزع مشاهد لطائرة مسيرة من نوع صغير، يستخدمها مسلحو التحالف السعودي في الحديدة في إلقاء القنابل على مناطق جلها سكنية، ما يتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين.