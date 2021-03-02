مصر | وصول 300 ألف جرعة إضافية من لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا مقدمة من الصين

أعلن السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، ، إنَّ دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل مصر خلال الفترة المقبلة.

أضاف لياو، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته السفارة عبر الإنترنت، أنَّ الحكومة الصينية ستقدم 300 ألف جرعة إضافية من اللقاحات لدعم مصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتسلمت مصر 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي كدفعة أولى.

وأشار السفير الصينى إلى أن حكومة بلاده تشجع شركاتها المنتجة للقاحات على توفيره لمصر.

وتستعد وزارة الصحة المصرية لاستلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات «استرازينيكا»، ضمن 40 مليون جرعة ستحصل مصر عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.

أوضح السفير الصينى، أنَّ مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيسان يبذلان جهوداً كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار لياو إلى أن الصين تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى مصر، مثل مشروعات بناء المدن والسكك الحديدية، بجانب تنفيذ مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030.