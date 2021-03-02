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العراق | المجلس الوطني للأديان في العراق يرحب بزيارة البابا فرنسيس للبلاد

رحب المجلس الوطني للأديان في العراق، بقدوم قداسة البابا فرنسيس الى العراق أرض الأديان والحضارات وارض الانبياء والآئمة والاولياء والانسان.
کد خبر: ۱۰۳۸۱۳۸
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۴ 02 March 2021

وذكر المجلس في بيان أن اجتماع قطبي أكبر الأديان في العالم المسيحية والإسلام وباقي المذاهب والاطياف يحمل في طياته الطمأنينة والأمل والسلام ويسهم في تكريس ثقافة التعايش السلمي والمحبة بين البشر كافة".

وأضاف:" ان العراق أرض آدم ونوح ويونس ويعقوب وهود وصالح وشيت وإبراهيم وموسى والعزيز وذي الكفل ويحيى وعيسى ومحمد وباقي الأنبياء صلى الله عليهم اجمع، وكذلك هو عراق علي والحسين والكاظمين والعسكريين وباقي الائمة والصحابة والاولياء والصالحين".

 

للإطلاع على نص البيان أضغط هنا:بيان المجلس الوطني للاديان في العراق

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سیاسة علاقات خارجیة العراق البابا فرنسیس المجلس الوطنی للأدیان فی العراق
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