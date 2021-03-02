العراق | المجلس الوطني للأديان في العراق يرحب بزيارة البابا فرنسيس للبلاد

رحب المجلس الوطني للأديان في العراق، بقدوم قداسة البابا فرنسيس الى العراق أرض الأديان والحضارات وارض الانبياء والآئمة والاولياء والانسان.

وذكر المجلس في بيان أن اجتماع قطبي أكبر الأديان في العالم المسيحية والإسلام وباقي المذاهب والاطياف يحمل في طياته الطمأنينة والأمل والسلام ويسهم في تكريس ثقافة التعايش السلمي والمحبة بين البشر كافة".

وأضاف:" ان العراق أرض آدم ونوح ويونس ويعقوب وهود وصالح وشيت وإبراهيم وموسى والعزيز وذي الكفل ويحيى وعيسى ومحمد وباقي الأنبياء صلى الله عليهم اجمع، وكذلك هو عراق علي والحسين والكاظمين والعسكريين وباقي الائمة والصحابة والاولياء والصالحين".

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