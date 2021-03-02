فلسطين المحتلة | افتتاح مراكز النشر والاعتراض أمام الناخبين الفلسطينيين في غزة

أطلقت لجنة الانتخابات في فلسطين، مرحلة النشر والاعتراض في مدارس قطاع غزة المحددة مسبقًا كمراكز للاقتراع، حيث سجري من اليوم حتى مساء الأربعاء المقبل استقبال الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب.

وستجري بدءاً من اليوم الاثنين حتى مساء الأربعاء استقبال الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر في وقت سابق اليوم الاثنين، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وهي ستكون برئاسة قاضي المحكمة العليا- محكمة النقض إيمان ناصر الدين، وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.