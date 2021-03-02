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العراق | المجلس الوزاري للامن الوطني يناقش الأوضاع في ذي قار وتهيئة الأجواء لإنجاح الانتخابات

ترأس القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الأوضاع في ذي قار وتهيئة الأجواء لانجاح الانتخابات.
کد خبر: ۱۰۳۸۰۶۰
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۷ 02 March 2021

العراق | المجلس الوزاري للامن الوطني يناقش الأوضاع في ذي قار وتهيئة الأجواء لإنجاح الانتخابات

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، تمت فيه مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية والتطورات على مختلف الصعد الوطنية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "الاجتماع تدارس الاوضاع في محافظة ذي قار وتابع آخر الجهود التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء لتحقيق مطالب المتظاهرين السلميين، وبسط الأمن والاستقرار، وصولًا الى تهيئة الاجواء السياسية والاجتماعية المناسبة لإنجاح الانتخابات وبما يضمن ان تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن رأي العراقيين".

كما بحث الاجتماع "سير عمليات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها ضمن عمليات استهداف جحور الارهاب وملاحقة فلوله. وعرض الاجتماع إيجازًا لنتائج هذه العمليات والضربات الناجعة التي وجهتها قواتنا الى عصابات الارهاب ومضافاته."

وتدارس الاجتماع عددًا من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة إزاءها.

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