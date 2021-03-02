العراق | صالح لعدد من السفراء: ندعم العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات وتخفيف توترات المنطقة

وأكّد صالح، خلال استقباله السفراء كلّ على حدى، ان "العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، ويدعم التنسيق الدولي والاقليمي من اجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وتخفيف التوترات وارساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية."
وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، لافتاً إلى ان البلد "يتطلع نحو البناء والاعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية".
وعبّر الرئيس عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم.
من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الأواصر المشتركة.
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