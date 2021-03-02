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مصر | السيسي يطالب بتسوية النزاعات بإفريقيا .. وتحديات كورونا لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتوحيد الجهود لدعم الآليات الإفريقية لمنع وتسوية النزاعات، وقال ان "تحديات جائحة كورونا لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية". واوضح ان "مصر ملتزمة بدورها في ملف إعادة الإعمار والتنمية لدول أفريقيا".
کد خبر: ۱۰۳۸۰۵۷
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۳ 02 March 2021

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على النزاعات العسكرية في القارة الإفريقية التي تحدث خلال الآونة الأخيرة، وقال: "إنه يجب توحيد الجهود لدعم الآليات الإفريقية لمنع وتسوية النزاعات".

وتابع السيسي خلال كلمته في افتتاح منتدى أسوان للسلام، اليوم الاثنين: "جائحة كورونا أسهمت بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة في تفاقم الأخطار الموجودة بالقارة الإفريقية، مما يتطلب توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات لمنع وتسوية النزاعات وتعزيز قدرات دول القارة للتعامل مع التهديدات والمخاطر القائمة".

وأوضح أن "تحقيق السلام يتطلب تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد الانتكاسات عن طريق بناء قدرات مؤسساتها على الصمود وتمكينها من أداء المهام الموكلة لها ودفع عجلة التنمية".

واكمل إن "التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها لن تثنينا على النهوض بأجندتنا الأفريقية، بل تزيد من إصرارنا على المضي قدما في تنفذ خططنا وإعادة البناء بشكل أفضل من اجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063."

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سیاسة سیاسة داخلیة علاقات خارجیة کورونا
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