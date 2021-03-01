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فلسطين المحتلة | وزير خارجية الاحتلال مستقِبلاً السفير الإماراتي: يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط

عقد اليوم الاثنين، أول لقاء بين وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، غابي أشكنازي وسفير الإمارات لدى كيان الاحتلال محمد محمود آل خاجة، حيث قال أشكنازي: هذا هو يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط، وخطوة هامة نحو تعزيز السلام بين البلدين والشعبين الاسرائيلي والإماراتي.
کد خبر: ۱۰۳۷۹۹۲
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۴ 01 March 2021

فلسطين المحتلة | وزير خارجية الاحتلال مستقِبلاً السفير الإماراتي: يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط

وقال اشكنازي لدى استقباله السفير الإماراتي محمد آل خاجة في مقر وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية: “يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط وخطوة كبيرة نحو تعزيز السلام بين الدول والشعوب”.

وأشار أشكنازي إلى "الدور المهم لدولة الإمارات في قيادة التغيير الذي أحدثته الاتفاقيات الإبراهيمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وفق قوله.

وقال: "أمامنا فرصة تاريخية لتقديم نموذج من السلام الدافئ والشامل بين الدول والشعوب. إن افتتاح بعثتي الخارجية في أبو ظبي ودبي، وافتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل أمران حاسمان لتأسيس العلاقات الثنائية وتعزيز السلام"، حسب زعمه.

وأضاف: "يسعدني أن أرى الدفء السريع للعلاقات بين الدول، وتحقيق رؤية السلام بين الثقافات والشعوب".

وفي نهاية اللقاء الشخصي بين وزير الخارجية والسفير، عُقد أول اجتماع عمل بين الطاقم السياسي لسفارة الإمارات في الاحتلال الإسرائيلي وفرق العمل في خارجية االاحتلال، بقيادة مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ألون أوشبيز ونائب المدير حاييم ريجيف.

وكان سفير الإمارات وصل صباح اليوم إلى مطار بن غوريون، حيث كان في استقباله رئيس دائرة المراسم في وزارة خارجية الاحتلال جيل هشاكيل.

 

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سیاسة تطبیع الإحتلال الإسرائیلی الإمارات
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