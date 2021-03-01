فلسطين المحتلة | الجهبة الشعبية تستنكر افتتاح سفارة للامارات وتؤكد حق ايران بالرد على أي استهداف

وقال سويرجو في تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم الاثنين: بلا شك انها وصمة عار على جبين الامارات ان ترسل سفيرًا الى دولة الاحتلال التي في تغوّلت في الدماء الفلسطينية طوال سبعين عام وهي لا زالت تقوم بحرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم وهي تقوم بعملية الهدم والقتل بشكل يومي، هي صك براءة لدولة الاحتلال من هذه الجرائم التي ترتكبها بشكل مستمر وهي لا شك خطوة مدانة ولا تعبر عن الشعب الفلسطيني وقضية الأمة.

واضاف: للأسف الشديد هذا النظام الاماراتي أصبح نظامًا عميلاً بشكل واضح للولايات المتحدة ولدولة الاحتلال ويلعب دورا مشبوها قد يصل في المشاركة بالعدوان على الشعب الفلسطيني في المراحل القادمة.

واكمل: ايران تمتلك هذا الحق لانهل تعرضت لكثير من العدوان على منشآتها سواء كانت في الخارج او حتى في الخليج من قبل الموساد الاسرائيلي، تم الاعتداء على علماء ايرانيين في السابق، واعتقد ان ايران تمتلك حق الرد، والرد الذي حدث بالنسبة للسفينة هو رد مبدئي ولا يعبر عن حالة الغضب الايراني على التصرفات الاسرائيلية واعتقد انه سيكون هناك ردود اثر قوة وشدة على تعرض المنشات الايرانيية للهجوم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.