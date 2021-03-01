فلسطين المحتلة | الامارات تعتمد سفيراً لدى الاحتلال: الاتفاق الإبراهيمي للسلام يعدّ إنجازًا تاريخيًا

اعتبر السفير الإماراتي المعتمد لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي محمد محمود آل خاجة أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات والكيان "إنجازاً تاريخياً، وكل خيار غير السلام يعني دمارا وفقرا ومعاناة إنسانية."

وقال آل خاجة لدى تقديم أوراق إعتماده لرئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كأول سفير للإمارات لدى تل أبيب إن "الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين بلدينا خطوة نحو تطوير التعاون والتبادل في كافة المجالات بين أبو ظبي وتل أبيب".

وأضاف: "تحمل دولتانا قواسم مشتركة ورؤية مستقبلية واحدة، تحمل قيم التسامح الآن أكثر من أي وقت مضى، والاتفاق الإبراهيمي الموقع العام الماضي يحمل صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين".

وتابع: "الاتفاق يعمل على تظافر الجهود في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا".

وكتب آل خاجة على "تويتر"، في وقت سابق: "وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بمعالي غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة".

وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم، وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون، وأنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.