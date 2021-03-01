إيران | روحاني: الاعتماد على العائدات النفطية بلغ أدنى مستوياته في ظل الادارة الإيرانية الحالية

أوضح الرئيس الايراني، الشيخ حسن روحاني، ان "ميزانية البلاد كانت تعتمد على صناعة النفظ والبتروكيماويات خلال السنوات السابقة إلا اننا خفضنا الاعتماد عليها خلال السنوات الاخيرة خاصة في العام المنصرم حيث بلغ الاعتماد على العائدات النفطية ادنى مستوياته في ادارة البلاد".

وفي كلمة له خلال تدشين مشاريع لوزارة النفط في محافظتي ايلام (غرب) وبوشهر (جنوب)، اليوم الاثنين،أضاف روحاني أن "العالم وأمریکا سیضطران الى الاستسلام أمام الشعب الايراني العظيم والتخلي عن العقوبات الجائرة".

وإعتبر روحاني "سقوط الجزار والقاتل في أمريكا احد الانتصارات الكبيرة، مؤكدا أن "إرادة الشعب الايراني وصموده أثمرا عن تحقيق إنجازات كبيرة حيث ان كافة اطياف الشعب بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الانجازات".

وفي جانب آخر من تصريحاته قال الرئيس الايراني ان "صناعة النفظ والبتروكيماويات تحظى ببالغ الاهمية بالنسبة لنا وكان لها الطابعين السياسي والاقتصادي في تاريخ البلاد".

ولفت الى ان "هناك الكثير من المشاريع تم تدشينها في ظل الظروف الصعبة التي فرضت علينا بفعل العقوبات ورغم تفشي فيروس كورونا".

وتابع قائلاً: "بشأن اهمية صناعة النفظ والبتروكيماويات، ميزانية البلاد كانت تعتمد على هذه الصناعة خلال السنوات السابقة إلا اننا خفضنا الاعتماد عليها خلال السنوات الاخيرة خاصة في العام المنصرم حيث بلغ الاعتماد على العائدات النفطية ادنى مستوياته في ادارة البلاد".

وأکد على "ضرورة خفض اعتماد الميزانية على العائدات النفطية وأن "صناعة النفظ تعتبر اهم الصناعة في البلاد وباقي الصناعات تابعة لها لذلك نحن لم ننس اهميتها".

وفي معرض إشارته الی حقل بارس الجنوبي الذي يعتبر الحقل المشترك مع قطر قال ان "حجم الاستخراج القطري من الحقل كان أكبر منا إلا اننا اليوم نتقدم عليها في الاستخراج".

وأضاف ان هناك "مصادر نفطية مشتركة مع الجارة الشقيقة العراق تقع في غرب كارون (جنوب غرب ايران) مبينًا ان انتاج ايران من النفط من هذه المنطقة تضاعف خمس مرات".