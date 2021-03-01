فلسطين المحتلة | الجهبة الديمقراطية تدين فتح سفارة للامارات في الداخل المحتل: أمر مؤلم لشعبنا

اعتبر القيادي في الجهبة الديمقراطية عصام ابو دقة، ان افتتاح سفارة الامارات في الاحتلال الاسرائيلي هو أمر مؤلم للشعب الفلسطيني.

وقال ابو دقة في تصريح لوكالة يونيوز للاخبار، اليوم الاثنين، إن "وصول السفير الاماراتي الى كيان الاحتلال لافتتاح سفارة للامارات داخل اسرائيل، هو شيء مؤلم وحزين للشعب الفلسطيني، في حين يمنع على الفلسطينيين ممارسة حقهم في امتلاك ثرواتهم وزيارة ارضهم، وايضا تقفل البوابات الفلسطينية امام المواطن الفلسطيني الذي يبحث عن حياة حرة وكريمة وتوفير لقمة عيشه في ظل الحصار الاسرائيلي".

وأضاف ابو دقة: لا نجد ضغطًا من الدول العربية واحترامًا لقراراتها بالتصدي للاحتلال الاسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وهذا له خطورة بالغة لاستمرار التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.