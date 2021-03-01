برای جذب کلسیم کدام ویتامین ضروری است؟

قیمت بلیت اتوبوس برای عید گران می‌شود؟

واکسن اهدایی چین کی به ایران می‌رسد؟

بازدید 135

فلسطين المحتلة | الجهبة الديمقراطية تدين فتح سفارة للامارات في الداخل المحتل: أمر مؤلم لشعبنا

اعتبر القيادي في الجهبة الديمقراطية عصام ابو دقة، ان افتتاح سفارة الامارات في الاحتلال الاسرائيلي هو أمر مؤلم للشعب الفلسطيني.
کد خبر: ۱۰۳۷۹۴۴
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۶ 01 March 2021

وقال ابو دقة في تصريح لوكالة يونيوز للاخبار، اليوم الاثنين، إن "وصول السفير الاماراتي الى كيان الاحتلال لافتتاح سفارة للامارات داخل اسرائيل، هو شيء مؤلم وحزين للشعب الفلسطيني، في حين يمنع على الفلسطينيين ممارسة حقهم في امتلاك ثرواتهم وزيارة ارضهم، وايضا تقفل البوابات الفلسطينية امام المواطن الفلسطيني الذي يبحث عن حياة حرة وكريمة وتوفير لقمة عيشه في ظل الحصار الاسرائيلي".

کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

وأضاف ابو دقة: لا نجد ضغطًا من الدول العربية واحترامًا لقراراتها بالتصدي للاحتلال الاسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وهذا له خطورة بالغة لاستمرار التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
مقاومة فلسطین الجبهة الدیمقراطیة سفارة الإمارات الإحتلال الإسرائیلی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب آزادراه غدیر شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی
آخرین اخبار

خروس ناراحت صاحبش را کشت!

سردار قاآنی: شهید سلیمانی نیازی به اغراق ندارد

هیاتی از مجلس به سراوان سفر کرد

۴ کشته در تصادف کامیون با پژو در آذربایجان شرقی

العراق | صالح والعبادي يناقشان الانتخابات المقبلة وأهميتها ويؤكدان أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين

مدیر عامل جدید سازمان هدفمندی یارانه‌ها منصوب شد

از الان نمی‌توان اصولگرایان را پیروز و اصلاح‌طلبان را بازنده انتخابات دانست/ اصولگرایان برای رسیدن به وحدت کار سختی ندارند

ادامه آشوب و درگیری در ارمنستان| درخواست نامزد خاشقجی برای مجازات محمد بن سلمان| حمله پمپئو به دولت بایدن به خاطر ایران و انصارالله یمن| رزمایش هوایی مشترک آمریکا و عربستان

استقلال دو امتیاز دیگر در رفسنجان جا گذاشت

دلالان سیمان به جان بازار مسکن افتاده‌اند

جودوی ایران با حکم دادگاه جهانی رفع تعلیق شد

إيران | طهران: إذا كانت أمريكا تريد أن يكون لها مكان في الاتفاق النووي فعليها رفع العقوبات

إيران | المؤتمر الدولي حول قره باغ: قره باغ جزء من أرض الإسلام ويجب أن تحل أزمتها بالحوار

إيران | مدير الحوزات العلمية يدعو لإعادة جميع أراضي قره باغ إلى أذربيجان والعالم الإسلامي

إيران | رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الأذربيجانية: قره باغ جزء من جسد الأمة الإسلامية

چرا اعضای هیات علمی و قضات معاف شوند و معلمان و کارگران نه؟ +تکمیلی  (۲۹۷ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۲ نظر)

اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن  (۹۹ نظر)

قالیباف: قفل تحریم‌ها شکسته خواهد شد  (۸۷ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۸۷ نظر)

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند/علی اکبر صالحی: شرایط مذاکره را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند  (۸۶ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۲ نظر)

اطلاعیه مهم تامین اجتماعی برای بازنشستگان  (۶۵ نظر)

آیا دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند؟  (۶۵ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

انتخابات فدراسیون فوتبال: شهاب‌الدین عزیزی خادم به‌عنوان رییس جدید انتخاب شد / یک خانم ثروتمند نایب رییس شد  (۶۰ نظر)

علی مطهری: تسخیر سفارت آمریکا کار غلطی بود و آسیب زیادی به کشور زد/عباس عبدی: با گفتن «تکرار می‌کنم»، مردم پای صندوق رای نمی‌آیند  (۶۰ نظر)

نخستین بیماران کووید ۱۹ در ایران در ۲۳ بهمن ۹۸ شناسایی شد/ بعد از شیوع در قم و گیلان، تازه کیت از خارج رسید/ این گونه که نمی‌شود کشور را اداره کرد و مکتوب هم نوشته ام/ بزرگان کشور مثل رهبر انقلاب از ما مجوز می‌گیرند؛ اما دیگران... / چه کسی مجوز سفر به عراق را داده؟ / نامم را بگذارید «وزیر مرده شور خانه»!  (۵۹ نظر)

tabnak.ir/004M12
tabnak.ir/004M12