العراق | صالح والعبادي يناقشان الانتخابات المقبلة وأهميتها ويؤكدان أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأحد، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وتم التأكيد على أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام، ودعم الأجهزة الأمنية لحماية السلم والأمن المجتمعيين.

كما جرى بحث الانتخابات المقبلة وأهميتها، والتحضيرات الجارية لتنظيمها، حيث تم التشديد على ضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وضمان المشاركة الواسعة فيها.

وتناول اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية في البلد، وما تتطلبه من جهود وإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع موارد الدولة، وإقرار الموازنة المالية بما يضمن حقوق جميع العراقيين.