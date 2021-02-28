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مصر | السيسي يوجه رسالة للكويت بشأن المصالحة مع قطر ويؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف القاهرة الداعم للتضامن العربي، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح امس، الذي ثمن دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.
کد خبر: ۱۰۳۷۶۶۸
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶ 28 February 2021

 

مصر | السيسي يوجه رسالة للكويت بشأن المصالحة مع قطر ويؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس السبت، رسالة إلى الكويت بشأن المصالحة مع قطر، وذلك خلال استقباله وزير خارجية الكويت خلال أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن "خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة".

وأكد على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وشدد على موقف مصر الداعم للتضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر التي تواجه المنطقة وتصون أمنها القومي.

كما أكد السيسي على "متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيًا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية."

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس المصري من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتطرقت الرسالة إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بأواصر العمل العربي المشترك.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق أن وفدين يمثلان الجانبين المصري والقطري عقدا اجتماعا في الكويت الثلاثاء الماضي، وذلك لأول مرة منذ "بيان العلا"، لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "عقد وفدان رسميان من دولة قطر وجمهورية مصر العربية اليوم بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021".

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سیاسة علاقات خارجیة مصر قطر مصالحة
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