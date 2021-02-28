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السعودية | سماع دوي انفجارات في الرياض .. التحالف السعودي يعلن اعتراض طائرات مسيرة أطلقت من اليمن

أفادت مصادر سعودية مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض يعتقد أنها ناتجة عن اعتراض بصاروخ باليستي أو طائرة مسيرة.
کد خبر: ۱۰۳۷۴۹۶
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۸ 28 February 2021
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وأعلن التحالف السعودي أنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها "أنصارالله" باتجاه السعودية، في حين أن الجيش اليمني واللجان الشعبية لم يعلقا على الأمر حتى الآن.

وأشارت وسائل إعلام سعودية أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" تصدت لهجوم صاروخي بالستي إضافة إلى التصدي لطائرة مسيرة في سماء العاصمة السعودية الرياض.

ووزع الإعلام السعودي مشاهد قال إنها من تصدي الدفاعات الجوية للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

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أمن السعودیة انفجار
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