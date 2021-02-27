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سوريا | إحياء ذكرى ولادة أمير المؤمنين(ع) في مشهد الإمام الحسين بحلب

أحيى أبناء مدينة حلب شمال سوريا باحتفال ديني ذكرى ولادة أمير الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
کد خبر: ۱۰۳۷۳۷۴
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۸ 27 February 2021

سوريا | إحياء ذكرى ولادة أمير المؤمنين(ع) في مشهد الإمام الحسين بحلب

الاحتفال الذي أقيم في مشهد الإمام الحسين عليه السلام في حلب، شارك فيه أبناء المدينة إلى جانب علماء الدين الإسلامي فيها على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم.

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وتخلل الاحتفال فقرات من الإنشاد الديني والشعر والمديح، وكلمات لعلماء الدين، بينما تزين المقام بالألوان للجميلة واضيئت جدرانه، وعلقت عليها لافتات عكست الابتهاج بهذه الذكرى العظيمة التي يرى فيها أبناء المدينة ارتباطاً هاماً بوليد الكعبة الإمام علي عليه السلام الذي سخر حياته للدفاع عن الانسانية وحماية العيش المشترك.

سوريا | إحياء ذكرى ولادة أمير المؤمنين(ع) في مشهد الإمام الحسين بحلب

سوريا | إحياء ذكرى ولادة أمير المؤمنين(ع) في مشهد الإمام الحسين بحلب

سوريا | إحياء ذكرى ولادة أمير المؤمنين(ع) في مشهد الإمام الحسين بحلب

سوريا | إحياء ذكرى ولادة أمير المؤمنين(ع) في مشهد الإمام الحسين بحلب

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