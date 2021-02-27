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امريكا | بايدن معلقا على الضربات الأمريكية على سوريا: إيران لن تفلت من العقاب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب،" ناصحا إياها بـ"الحذر"، ردا على سؤال صحفي حول الرسالة التي وجهها بالضربات الجوية الأمريكية على سوريا.
کد خبر: ۱۰۳۷۳۰۸
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۹ 27 February 2021

وقال بايدن خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".

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وزعم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة لمواقع إيرانية داخل الأراضي السورية، وأن طائراته تمكنت من تدمير 9 مواقع بالكامل بالإضافة إلى إصابة موقعين آخرين جزئيا.

من جهتها، نددت طهران بالهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بأنها عدوان غير قانوني على سوريا وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "الغارة الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وستؤدي إلى تشديد الصراع العسكري وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة".

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سیاسة علاقات خارجیة بایدن الضربات الأمیرکیة علی سوریا إیران سوریا
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