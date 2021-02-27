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العراق | قيادات الحشد الشعبي تدين الاعتداء الأميركي: لن تمر من دون رد وعقاب قاس

أدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي، أمس الجمعة، استهداف مقار الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.
کد خبر: ۱۰۳۷۳۰۶
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۲ 27 February 2021

واعتبر الخزعلي أن "هذا الفعل الدنيء يبين أن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تصب في خدمة الكيان الصهيوني"، مضيفاً أن "خروج القوات الأميركية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في العراق".

ومن جهتها، قالت حركة النجباء العراقية في بيان، إن "استهداف الحشد الشعبي على حدود الوطن جريمة لن تمر من دون رد وعقاب قاس من قبل المقاومة".

وكتب الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو الاء الولائي عبر "تويتر"، "لم يدهشنا العدوان الاميركي على مواقع فصائلنا المقاومة فهذا أمر متوقع ونحن نخوض حربا لتحرير أرضنا من احتلال يقول عنه المصابون بعمى الوطنية أنه غير موجود"، مستنكرا تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي نفى وجود مقاومة في البلاد.

هذا ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى فتح تحقيق في الغارات الأميركية على الحدود، قائلاً إن "معلوماتنا تدل على استهداف الحشد وليس المقاومة الإسلامية العراقية بسوريا كما تدعي واشنطن".

وطالب العامري بـ"التحقيق في رواية واشنطن عن وجود تعاون بين الحكومة العراقية والبنتاغون بشأن الضربة".

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سیاسة سیاسة داخلیة قیادات الحشد الشعبی الإعتداء الأمیرکی العراق سوریا
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