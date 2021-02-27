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فلسطين المحتلة | اعمال بناء بالقرب من مفاعل ديمونا النووي لحمايته من صواريخ ايران وحزب الله

أقرت اوساط الاحتلال الإسرائيلي بصحة صور الأقمار الاصطناعية حول اعمال البناء والحفر في مفاعل ديمونا، ورجَّحت أن هدف هذه الاعمال حماية المفاعل من صواريخ ايران وحزب الله التي اصبحت دقيقة ومدمِّرة وقادرة على اصابة مفاعل كيان الاحتلال .
کد خبر: ۱۰۳۷۲۴۰
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۲ 27 February 2021
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الاجابات حول هدف نشر صور القمر الصناعي في هذا التوقيت بقيت مبهمة، الا ان اوساط الاحتلال الإسرائيلي اكدت صحة الصور، ولكنها لجأت الى جملة من التبريرات محاولة الاجابة على بعض الاسئلة المحرجة، وخاصة ان مشروع البناء الضخم والتوسعة بفاعل ديمونا يتناقض مع حرب اسرائيل الضروس على البرنامج النووي الايراني.

وقالت هذه الاوساط ان "اسرائيل" يحق لها امتلاك سلاح نووي بسبب الديمقراطية التي تحكم نظامها وان مشروع البناء في المفاعل هي اما اعمال ترميم بسبب قدم المفاعل، او عملية بناء جديدة للمفاعل حتى لا تحصل كارثة يسببها اي تسرب من المفاعل ويشكل كارثة على المنطقة باسرها.

وقال مذيع في القناة 13 العبرية "صور اقمار صناعية جديدة تم نشرها اليوم كشفت اعمال بناء واسعة بالمفاعل النووي ديمونا حيث شوهدت اعمال حفر بحجم ملعب كرة قدم وظهر ايضا احدى اكبر التطويرات في مشاريع المفاعل في العقود الاخيرة ".

وقال روني دانيال محلل امني عبري "اسرائيل التي تجند العالم ضد المشروع النووي الايراني فانها تحمي نفسها بمقولة انها دولة ديمقراطية ولا تهدد احدا بقنابل النووية وفي حين فان النظام الايراني يفعل ذلك والكل يعلم ماذا يعني وجود قنبلة نووية بيد ايران وبين وجودها بحوزة اسرائيل وهي دولة ديمقراطية ".

اوساط كيان الاحتلال رجحت ان تكون اعمال البناء في مفاعل ديمونا هي لانزال المفاعلات القريبة من السطح عميقا تحت الارض وتشكيل مزيج من الحماية امام تهديدات صواريخ ايران وحزب الل والتي اصبحت الان اطول مدى واكثر دقة وتوجيها فيما كان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يؤكد ان "اسرائيل" لن تعتمد حتى على اميركا في منع ايران من امتلاك سلاح نووي.

وقال نير دفوري مختص عبري بالشؤون العسكرية "يعتبر ديمونا الموقع الاكثر سرية في اسرائيل حيث يجري فيه انتاج قنابل نووية بحسب الاعلام الاجنبي وفي الاونة الاخيرة حقق حزب الل وايران قدرات لصواريخ طويلة المدى وصواريخ دقيقة وصواريخ موجهة قادرة على اصابة مواقع استراتيجية في اسرائيل وعلى رأسها مفاعل ديمونا ويبدو ان الحديث يدور عن مشروع حماية لانزال المفاعل الظاهرة فوق الارض الى الاسفل لتقليص الاضرار عند الاصابة بواسطة صواريخ والتي ستوفر الحماية للمفاعل الحساس ديمونا".

وقال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة كيان الاحتلال "انا لا اعتمد على الرئيس بايدن تجاه ايران انا اعتمد على نفسي وانا لا اسلم امن اسرائيل بيد احد وقلت لبادين واجبي كرئيس حكومة اسرائيل وهناك نظام رسم على علمه ابادتنا وانا سأبذل قصارى جهدي وبكل قوتي لمنعه من امتلاك سلاح نووي."

المصدر: قناة المنار

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تبادل قناة المنار مفاعل دیمونا کیان الإحتلال صورایخ ایران و حزب الله
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