اولین آمار رسمی از کشته‌های حوادث سراوان

ژاپن وزارت تنهایی تأسیس کرد

آسیب پذیری بیشتر مردان در برابر کووید-۱۹

بازدید 339

تقرير الاستخبارات: ولي العهد السعودي وافق على عملية لاعتقال أو قتل خاشقجي

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تقريرًا استخباراتيًا رفعت عنه السرية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
کد خبر: ۱۰۳۷۲۰۵
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۹ 26 February 2021

تقرير الاستخبارات: ولي العهد السعودي وافق على عملية لاعتقال أو قتل خاشقجي

 

التقرير الاستخباري الامريكي

وقال تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على "عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي".

وجاء في ملخص التقرير: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف ملخص التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

وقدمت إدارة بايدن التقرير الذي رفعت عنه السرية إلى الكونغرس قبل إصداره للجمهور.

وصدر التقرير بتكليف من الكونغرس. جاء ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس.

ويقول التقرير إن الأمير محمد بن سلمان "له سيطرة مطلقة" على جهاز الاستخبارات والأمن السعودي، ما يعني أن مثل هذه العملية لاستهداف خاشقجي لم تكن لتُنفذ بدون إذن منه.

ويقول التقرير: "منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد".

وأضاف التقرير أن الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا الذي وصل إلى اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما قُتل خاشقجي كان يضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، بقيادة مستشار مقرب من محمد بن سلمان. بالإضافة إلى "سبعة أفراد من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع".

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
أمن أمیرکا السعودیة خاشقجی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی نمازهای ماه رجب پهپاد کمان 22 روز پدر ایام البیض آزادراه غدیر
آخرین اخبار

کاخ سفید: آماده گفت‌وگوی دیپلماتیک با ایران هستیم

گزارش پنتاگون از حمله ارتش آمریکا به شرق سوریه

دولت آمریکا گزارش ترور خاشقچی را منتشر کرد

آخرین وضعیت تعیین شهردار بندرامام‌خمینی (ره)

صالحی: دسترسی آژانس تا سه ماه قطع خواهد بود

باكستان | وزير الخارجية يبحث مع وزير الدفاع العراقي تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين

العراق | صالح وعلاوي يبحثان المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد

لیست خرید خطیبی در تراکتور؛ کیانی در اولویت

گوشی ارزان قیمت جدید شیائومی عرضه شد

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند

چرا فعالیت های موسسات مالی و اعتباری ضمانت اجرای کیفری مناسب ندارند؟

چرا استقلال در زمین عالی تهرانسر تمرین نکرد؟

رضایی: اگر نمیتوانید اقتصاد را اداره کنید، کنار بروید

آیا اهدای خون مفید است؟

گزینه جدید اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ / کنایه‌های سنگین به زاکانی / نمازی: سید حسن خمینی برای انتخابات نمی‌آید / بادامچیان: کسی در موتلفه صیغه کند اخراجش می‌کنیم

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۲ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۲ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۷۵ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

گل‌گهر صفر ـ پرسپولیس ۵ / قهرمانی ۳۰ امتیازی سرخ‌ها در نیم فصل با پنجمین برد پیاپی  (۶۶ نظر)

اطلاعیه مهم تامین اجتماعی برای بازنشستگان  (۶۵ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

قهرمان کشتی آسیا به‌عنوان رفتگر استخدام شد  (۶۳ نظر)

tabnak.ir/004Lp7
tabnak.ir/004Lp7