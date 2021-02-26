باكستان | وزير الخارجية يبحث مع وزير الدفاع العراقي تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين

التقى وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، اليوم الجمعة بوزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، وسط تأكيد الأهمية التي توليها باكستان لعلاقاتها الأخوية مع العراق.

وأعرب الجانبان عن الرغبة المشتركة في زيادة تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القائمة.

وبدوره، أكد قريشي على الحاجة إلى تبادل الزيارات المتكررة رفيعة المستوى بين البلدين، معرباً عن أمله في أن تساعد زيارة وزير الدفاع العراقي في تعميق التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي، وجدد وزير الخارجية الباكستاني دعم باكستان لسيادة العراق ووحدته، وسلامة أراضيه.

الجدذر ذكره، ان زيارة وزير الدفاع العراقي لباكستان تستغرق أربعة أيام، وتنتهي يوم غد السبت، ومن المتوقع أن تعزز الزيارة التعاون الدفاعي بين البلدين.