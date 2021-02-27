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فلسطين المحتلة | إصابات واعتقالات في مدينة أم الفحم ضد الجريمة ووحشية شرطة الاحتلال

أصيب عدد من المتظاهرين بجروح من جراء اعتداء عناصر شرطة الاحتلال بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والمياه العادمة على مظاهرة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة في مدينة أم الفحم، بعد ظهر اليوم الجمعة.
کد خبر: ۱۰۳۷۱۹۷
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۲ 27 February 2021
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وأفادت وسائل إعلام محلية، أن 11 متظاهرا أصيبوا بجروح فيما اعتقل 6 آخرين على يد عناصر شرطة الاحتلال.

وروى أحد المتظاهرين المصابين أننا "خرجنا للتظاهر بشكل سلمي وقد قوبلنا باعتداء عنيف وهمجي جدا على يد عناصر الشرطة".

ونقلا عن شهود عيان، فإن عددا من المتظاهرين أصيبوا إثر إطلاق الرصاص المطاطي من قبل شرطة الاحتلال، وجرى نقلهم إلى العيادات المحلية لتلقي العلاج.

وبحسب التفاصيل الواردة، فإن رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، من بين المصابين إثر اعتداء عناصر الشرطة على المظاهرة الاحتجاجية.

وجاء في التفاصيل، أن المتظاهرين أدوا صلاة الجمعة أمام ساحة بلدية أم الفحم، ثم توجهوا سيرا على الأقدام للتظاهر أمام مركز الشرطة في المدينة، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وبرزت مشاركة فاعلة من خارج أم الفحم في المظاهرة الاحتجاجية، كما حملّ المتظاهرون توابيتا بعدد ضحايا جرائم القتل الذين قتلوا منذ مطلع العام الجاري 2021.

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مقاومة فلسطین شرطة الإحتلال
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