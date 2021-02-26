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سوريا | دمشق تدين بأشد العبارات العدوان الامريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية

أدانت الخارجية السورية، بأشد العبارات العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية، وحذرت من أنه سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة.
کد خبر: ۱۰۳۷۱۶۹
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۴ 26 February 2021

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان اليوم الجمعة، إن "هذا العدوان يشكل مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم".

وأضافت وزارة الخارجية، "سوريا تطالب الولايات المتحدة بتغيير نهجها العدواني تجاهها والكف عن تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف سوريا وشعبها والتوقف عن مواصلة الاستثمار في تلك التنظيمات".

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برچسب ها
أمن سوریا العدوان الأمیرکی الخارجیة السوریة
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