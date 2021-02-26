اليمن | مسيرات حاشدة في عدد من المحافظات تحت شعار "حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني"

وقد عبّرت الحشود الكبيرة في المحافظات عن "إدانتها الشديدة لاستمرار الحصار والعدوان على أبناء الشعب اليمني والصمت الأممي والدولي تجاه جرائم العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية،" وطالبوا بإطلاقها على الفور.

وحملّ المتظاهرون، أمريكا المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن كافة الأضرار والآثار والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار.

كما أكد المشاركون في المسيرة على ان "السلام في اليمن لن يكون بالتصريحات والبيانات ولكن بالإيقاف الفعلي للعدوان ورفع الحصار ووقف التدخلات الأجنبية،" وأضافوا أن "ما تروج له دول العدوان من شعارات زائفة عن مراعاتها الجانب الإنساني تضليل خبيث للتعمية على حصارها الظالم الشعب اليمني."

ودان المشاركون دعوة مجلس الأمن بوقف الهجمات على السعودية وأضافوا أنه "موقف غير مستغرب من المجلس.