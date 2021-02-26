لافروف: روسيا جاهزة لتسهيل إنشاء شروط للمصالحة بين الأطراف في أفغانستان

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده إزاء الوضع غير المستقر في أفغانستان، مشيرا إلى أن "داعش تحاول استغلاله للتوغل في بلدان آسيا الوسطى".

وقال الوزير الروسي عقب لقائه بنظيره الأفغاني، "نحن في روسيا نشعر بالقلق من حقيقة أنه على الرغم من إطلاق عملية المفاوضات بين الأفغان في الدوحة، إلا أن الوضع في أفغانستان غير مستقر. هناك أيضا تصعيد، نتفق على أن العامل المهم في تدهور الوضع في أفغانستان هو تنظيم داعش، التي يهدف إلى تعزيز نفوذه، بما في ذلك في المحافظات الشمالية لأفغانستان، بهدف قلب هذه المنطقة إلى نقطة انطلاق للتوسع في دول آسيا الوسطى".

كما أعلن لافروف عن جاهزية بلاده لتسهيل إنشاء شروط للمصالحة بين الأطراف في أفغانستان.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، أن "كابول مستعدة للعمل مع طالبان لمحاربة تنظيم "داعش في أفغانستان في حال التزمت الحركة بوقف إطلاق النار".