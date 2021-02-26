اليمن | مسيرات في صعدة ومدن اليمن ضد حصار التحالف وتحميل واشنطن ولندن والرياض مسؤولية المجاعة

مسيرات حاشدة في صعدة وسائر مدن اليمن ضد حصار التحالف السعودي وحربه على البلاد، فيما رئيس اللجنة الثورية العليا يحمل أمريكا وبريطانيا والسعودية مسؤولية المجاعة.

انطلقت صباح اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في ساحة التظاهرة في مدينة صعدة وفي منطقة شعارة ضد حصار التحالف السعودي وحربه على البلاد.

وتشهد مختلف المدن اليمنية تظاهرات مماثلة، تطالب بفك حصار التحالف، وتحمل أمريكا مسؤولية استمرار الحرب والحصار، وقتل اليمنيين.

هذا وحمل رئيس اللجنة الثورية العليا لأنصار الله في اليمن محمد علي الحوثي "دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي وحلفائها مسؤولية المجاعة في اليمن الناجمة عن جريمة الحصار".