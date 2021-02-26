سوريا | قرار رئاسي لدعم مشاريع محدودي الدخل

قانون المصارف الصغيرة الذي رسمه الرئيس الأسد يفتح كوة أمل في جدار الواقع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه السوريون، شرط عدم إخراجه عن مساره.

التركيز على الشرائح الفقيرة في ظل الحصار على سوريا يبقى أجدى من الإستثمار في المشاريع الضخمة على أهميتها، فالأولوية لكرامة السوريين وهذه هي الغاية من مرسوم قانون مصارف التمويل الأصغر.

قانون مصارف التمويل الأصغر خطوة جدية في مكافحة الفقر المستشري في سوريا، غير أن العبرة دائما تبقى في التطبيق السليم الذي لا يخرج القانون عن غرضه.

المصدر: قناة المنار