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سوريا | قرار رئاسي لدعم مشاريع محدودي الدخل

أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا خاصا لدعم مشاريع محدودي الدخل وهؤلاء يرون فيه فرصة مناسبة للنهوض بواقعهم المعيشي.
کد خبر: ۱۰۳۷۰۵۶
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۷ 26 February 2021
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قانون المصارف الصغيرة الذي رسمه الرئيس الأسد يفتح كوة أمل في جدار الواقع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه السوريون، شرط عدم إخراجه عن مساره.

التركيز على الشرائح الفقيرة في ظل الحصار على سوريا يبقى أجدى من الإستثمار في المشاريع الضخمة على أهميتها، فالأولوية لكرامة السوريين وهذه هي الغاية من مرسوم قانون مصارف التمويل الأصغر.

قانون مصارف التمويل الأصغر خطوة جدية في مكافحة الفقر المستشري في سوريا، غير أن العبرة دائما تبقى في التطبيق السليم الذي لا يخرج القانون عن غرضه.

المصدر: قناة المنار

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تبادل قناة المنار سوریا دعم مشاریع محدودی الدخل
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