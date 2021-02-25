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المندوب الامريكي في مجلس الامن: علينا التأكد من تلقي السوريين للمساعدات الانسانية

أكد المندوب الامريكي في مجلس الامن الدولي أنه "من الضروري ان نبقي على المناقشات حول مآسي الشعب السوري".
کد خبر: ۱۰۳۷۰۲۲
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۸ 25 February 2021

أضاف في كلمة له خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حول سوريا، اليوم الخميس، "يجب على مجلس الامن الدولي احترام واجباته ومساعدة من هم أكثر هشاشة، فكل سوري يستحق المساعدة".

وتابع: "علينا توسيع نطاق الوصول الانساني وعلينا تجديد الالية بهدف ايصال المساعدات لجميع المحتاجين".

وأكمل المندوب الامريكي: "سوريا دولة تعاني من الحرب، والولايات المتحدة أكدت أنها ستدعم الجهود من أجل التوصل الى حل سياسي في سوريا".

ودعا "الاطراف المتنازعة في سوريا الى احترام القانون الانساني الدولي".

وأكمل بالقول: "على مجلس الامن الدولي العمل ما بوسعه للتأكد من ان كل السوريين يتلقون المساعدات الانسانية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

وأردف بالقول: "نشجع جميع الجهات الفاعلة على العمل معا ووضع خطة تطعيم عادلة وفعالة للقاح فيروس كورونا تشمل جميع السوريين. ويجب علينا أيضاً أن نعترف بالدور الحاسم الذي سيلعبه الوصول المتزايد عبر الحدود في إيصال اللقاح في شمال غرب وشمال شرق سوريا على حد سواء".

وأكمل: من الضروري الوصول المستدام والمجدي إلى جميع المتضررين من أزمة "كوفيد-19" لبناء الثقة وقبول اللقاحات لجميع السوريين، وتقديم اللقاحات بكفاءة".

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