العراق | الكاظمي يؤكد لوفد الهيئة العامة للاستثمار المصرية أهمية التعاون الثنائي بين بغداد والقاهرة

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وفد الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرّة المصرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب.

وأكد الكاظمي في مستهل اللقاء، على أهمية التعاون الثنائي بين العراق ومصر باعتباره ركنًا أساسيًا في تدعيم الإستقرار والتكامل الإقتصادي البيني، فضلًا عن أهمية الروابط الإقتصادية العميقة التي تربط البلدين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتسريع خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة التي تم الاتفاق على انشائها في العراق بالتعاون مع الجانب المصري.

كما شهد اللقاء البحث في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإستثمار، وتسهيل دخول الشركات المصرية الى السوق العراقية والإستثمار فيها.

من جانبه أكد رئيس الوفد المصري للكاظمي، تطلّع الشركات المصرية والقطاعات التجارية والصناعية المصرية كافة، للتعاون مع نظيراتها العراقية، بما يحقق التقدم والتكامل الإقتصاديين، وبما فيه من تنمية مستدامة للبلدين.