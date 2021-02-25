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سوريا | وزارة الصحة تعلن بدء تطعيم الكوادر الطبية ضد كورونا الأسبوع المقبل

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بداية من الأسبوع المقبل، وذلك باستخدام لقاحات وصلت من دولة صديقة دون تحديد الدولة أو نوع اللقاح المقرر استخدامه.
کد خبر: ۱۰۳۷۰۱۲
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲ 25 February 2021

وقال وزير الصحة حسن الغباش، إن بلاده "ستبدأ إعطاء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 للكوادر الصحية التي تقف في الخطوط الأمامية لمعالجة مرضى الفيروس اعتباراً من الأسبوع القادم في مختلف المحافظات". ولم يحدد الوزير السوري اسم الدولة التي تزودت سوريا منها باللقاح.

وأشار وزير الصحة إلى أن "الوزارة أعدت استمارات إعطاء اللقاح التي تتضمن الموافقة الطوعية للمتلقي وتوقيت الجرعة الثانية"، داعياً المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية الشخصية والتباعد المكاني حرصاً على ضمان سلامتهم لأن وسائل الوقاية المجتمعية من أنجح وسائل الوقاية من كوفيد 19 بحسب الدراسات الخاصة بهذا الوباء.

وأكد الغباش أن "الوزارة استطاعت رغم الظروف القاسية والحصار الجائر والإمكانيات المحدودة إستيعاب الأضرار الصحية الناجمة عن وباء كوفيد 19 الذي أصاب دول العالم أجمع وأثر سلباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وأدى إلى انهيار المنظومات الصحية للعديد من الدول المتقدمة في هذا المجال".

وشكر وزير الصحة "أبطال الكادر الصحي الذين كان لهم الدور الكبير في تجاوز بلدنا لهذه الجائحة سواء في مراكز العزل وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمرضى أو من هم على تماس مباشر مع هذا الوباء.

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صحة کورونا سوریا
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