العالم | كورونا عالميًا: نحو مليونين و509 آلاف وفاة و113 مليون و101 ألف إصابة

بيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 509 آلاف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الاجمالية 113 مليون وما يقارب من 101 ألف إصابة، تعافى منهم 88 مليونا ونحو 723 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، زيادة طفيفة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 438 ألف و399 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,814 حالة وفاة.

وبحسب الإحصاءات، فإن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (2,525 وفاة)، والبرازيل (1,433 وفاة)، والمكسيك (1,273 وفاة)، وبريطانيا (442 وفاة)، وألمانيا (396 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميًا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (75,299 إصابة)، والبرازيل (65,387 إصابة)، وفرنسا (31,519 إصابة)، والهند (17,144 إصابة)، وإيطاليا (16,424 إصابة).

ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (518,363 وفاة)، والبرازيل (250,079 وفاة)، والمكسيك (182,815 وفاة)، والهند (156,742 وفاة)، وبريطانيا (121,747 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,974,623 إصابة)، والهند (11,046,914 إصابة)، والبرازيل (10,326,008 إصابات)، وروسيا (4,200,902 إصابة)، وبريطانيا (4,144,577 إصابة).