آسیب پذیری بیشتر مردان در برابر کووید-۱۹

عضو کمیته علمی کرونا: سفر نوروزی ممنوع است

جزئیات محدودیت کرونایی سفر در تهران

بازدید 343

العراق | الناصرية تحتج وصدامات مع الأمن لليوم الثالث على التوالي

لليوم الثالث على التوالي تجددت الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي القار، وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الإصابات إلى 27 مصابا بينهم 15 من بين القوات الأمنية.
کد خبر: ۱۰۳۶۹۷۰
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۰ 25 February 2021

كما أكدت أن وتيرة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة لليوم الثالث على التوالي، متواصلة، وكان العشرات من المتظاهرين خرجوا خلال اليومين الماضيين إلى شوارع المدينة، للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المخطوفين.

کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

وقام المتظاهرون بقطع جسر النصر وأشعلوا الإطارات في الشوارع ورشقوا القوات الأمنية الموجودة بالمنطقة بالحجارة، ما أدى الى صدامات بين الطرفين.

يأتي ذلك بعد أن شهد يوم الثلاثاء مقتل متظاهر وإصابة العشرات في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن، حيث أكد مصدر طبي في الناصرية أن "متظاهرا دون العشرين من العمر قتل بالرصاص"، مضيفا أن أربعة متظاهرين آخرين و12 من قوات الأمن أصيبوا بجروح.

وكانت محافظة ذي قار جنوب البلاد أعلنت حظر تجول شامل في جميع مدن المحافظة، لقطع الطريق أمام المحتجين للتجمع والتظاهر على الأوضاع المتردية للخدمات العامة التي تعيشها مدنهم، حيث يشكو الأهالي من الانقطاع المستمر للكهرباء، وتلوث مياه الشرب، والفساد المستشري.

يذكر أن المحافظات العراقية لا سيما جنوب البلاد تشهد احتجاجات بين الفينة والأخرى منذ عام 2019.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
أمن تظاهرات العراق الناصریة
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی نمازهای ماه رجب عبدالله احمدیه پهپاد کمان 22 روز پدر ایام البیض

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۱ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

گل‌گهر صفر ـ پرسپولیس ۵ / قهرمانی ۳۰ امتیازی سرخ‌ها در نیم فصل با پنجمین برد پیاپی  (۶۶ نظر)

قهرمان کشتی آسیا به‌عنوان رفتگر استخدام شد  (۶۳ نظر)

سه گام جدید آمریکا پیرامون برجام می‌تواند ایران را راضی کند؟  (۶۲ نظر)

شروع تولید واکسن «اسپوتنیک وی» در ایران در هفته‌های آتی/ تولید در داخل سریع تر از واردات از روسیه!  (۶۰ نظر)

tabnak.ir/004LlK
tabnak.ir/004LlK