الإمارات | عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية حكومة هادي

اجتمع يوم الأربعاء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير خارجية حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، أحمد عوض بن مبارك.

وقال بيان رسمي صادر عم أبو ظبي أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية".

وبحسب البيان، فقد أكد عبدالله بن زايد آل نهيان أن "دولة الإمارات حريصة على أمن واستقرار اليمن وتدعم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والازدهار وترسيخ دعائم السلام والاستقرار في بلاده".

وتعد الإمارات الشريك الرئيس في التحالف السعودي، الذي يشن حربًا متواصلة على اليمن منذ ست سنوات. والتي تسببت باستشهاد عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين، في غارات التحالف، فضلاً عن تدمير البنية التحتية اليمنية ما أدّى إلى تفشي الأوبئة ودفع 20 مليون يمني إلى حافة المجاعة.

وقال بيان أبو ظبي إن وزير خارجيتها "عبّر عن تمنياته لحكومة الكفاءات اليمنية بالتوفيق والسداد في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها نحو توحيد الجهود الوطنية من أجل بلوغ الحل السياسي في اليمن وإنهاء الازمة اليمنية"، وفق نص البيان.

وأشار الى أن الإمارات "تقدّر عاليًا الدور المحوري والمهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض ومساندتها الدائمة للشعب اليمني الشقيق".