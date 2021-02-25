لبنان | اتحاد النقل البري يهدد بالنزول إلى الشوارع بسبب ارتفاع سعر البنزين وغلاء المعيشة

هدد اتحاد النقل البري في لبنان بالنزول الى الشارع خلال شهر آذار/مارس ما لم تُحقَّق مطالبُه.

تلك هي هموم السائقين العموميين اليومية .. منها ما هو مستجد.. ومنها ما هو قديم .. وعليه ارتأى اتحاد النقل البري ان يرفع الصوت من تحت قبة الاتحاد العمالي العام فأثار نقاطا عالقة ، معطياً مهلة زمنية حتى منتصف شهر اذار .. وإلا النزول الى الشارع.

وأثار الاتحاد العمالي العام النقاط عينها ، محذرًا من تداعيات رفع الدعم عن السلع الاساسية ومن بينها الدواء الذي سيؤدي الى انهيار المنظومة الصحية.

وفي الاجتماع، أثار عدد من النقابيين مسائل تتعلق بالرسوم الجمركية الموضوعة على شاحنات النقل الخارجي مطالبين بإعادة النظر بمبدأ المعاملة بالمثل.

المصدر: قناة المنار