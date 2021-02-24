إيران | وزارة الصحة: 8270 إصابة بفيروس كورونا و73 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 73 وفاة و8270 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم مليون و598 الفا و875 شخصًا، وبوفاة 73 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، فقد بلغ عدد المتوفين في ايران 59 الفا و736 شخصا.

وأضافت سادات لاري انه تم تسجيل 8 الاف و270 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد، الي مليون و598 الفا و875 شخصا.

وتابعت قائلة ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و 365 الفا و 253 شخصا لغاية الان، ولكن للأسف توفي 73 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الي 59 الفا و 736 شخصا.

يذكر ان 10 ملايين و616 الفا و 717 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في انحاء البلاد حتى الان.