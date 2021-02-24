مصر | مدبولي يستعرض استراتيجية البنك المركزي للأمن السيبراني وخدمات الدفع الإلكتروني

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا لاستعراض استراتيجية البنك المركزي المصري للأمن السيبراني، ودور شركة "إي فينانس" لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في ملف التحول الرقمي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وفي مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن مصر تمضي قدمًا في ملفات التحول الرقمي، وفق توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقال إن هذه ملفات شديدة الأهمية للدولة في المرحلة الحالية، والتي يتولى البنك المركزي القيام بها، موجهًا الشكر لمحافظ البنك المركزي ولجميع العاملين به على الجهود الكبيرة الملموسة التي يقومون بها في هذا الشأن، في ظل ظروف بالغة الصعوبة يشهدها العالم أجمع.

كما أشاد مدبولي، خلال حديثه، بالجهود التي تبذلها شركة "إي فاينانس" في مختلف القطاعات، بما يُسهم في توفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة، ويعمل على تيسير حصول المواطنين عليها.