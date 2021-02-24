فلسطين المحتلة | المتحدث بإسم الاونروا في غزة يعلن ليونيوز بدء تطعيم موظفي واطباء الوكالة ضد كورونا

المتحدث بإسم الاونروا في غزة يعلن عن بدء عملية التطعيم بلقاح كورونا للاطباء والممرضين العاملين في الخطوط الامامية في مواجهة الفيروس"

وأكد أبو حسنة في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار أن "هناك تعاون كبير بين وكالة الاونروا ووزارة الصحة الفلسطينية في اطار تقديم اللقاحات، ولن يكون هناك فرق في تقديم اللقاح بين المواطنين واللاجئين، فعملية التطعيم ستتم للجميع".

أضاف بالقول: "الاونروا اليوم وجهت النداء الى المجتمع الدولي والى سلطة الاحتلال الاسرائيلي وللسلطة الفلسطينية بأن غزة بحاجة الى الكثير ويجب أن تحصل على حصتها في اللقاح".

ولفت أبو حسنة الى ان هناك اتصالات مكثفة على مختلف المستويات من أجل تأمين لقاح كورونا لغزة".