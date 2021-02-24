آسیب پذیری بیشتر مردان در برابر کووید-۱۹

عضو کمیته علمی کرونا: سفر نوروزی ممنوع است

جزئیات محدودیت کرونایی سفر در تهران

بازدید 337

إيران | ظريف: لن يكون هناك أي إجتماع رسمي بحضور أميركا في إطار الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنه لن يكون هنالك اي اجتماع رسمي بحضور اميركا في اطار الاتفاق النووي كونها ليست عضوا فيه، معلنا بان ايران تدرس حاليا مسالة عقد اجتماع غير رسمي بحضور اميركا ليس بصفة عضو.
کد خبر: ۱۰۳۶۷۹۵
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰ 24 February 2021

إيران | ظريف: لن يكون هناك أي إجتماع رسمي بحضور أميركا في إطار الاتفاق النووي

اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى مقترح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل لعقداجتماع بين ايران ومجموعة "5+1"، واكد بانه سوف لن يكون هنالك اي اجتماع رسمي بحضور اميركا في اطار الاتفاق النووي كونها ليست عضوا فيه، معلنا بان ايران تدرس حاليا مسالة عقد اجتماع غير رسمي بحضور اميركا ليس بصفة عضو.

واشار الى "استمرار تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الا ان هذا التعاون لن يتجاوز اتفاق الضمانات وسيكون التعاون في هذا الاطار.

واوضح ظريف في تصريح صحافي أن إيران بلغت الاطراف الاخرى المتبقية في الاتفاق النووي بالقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

ولفت وزير الخارجية الى ان "الاوروبيين لم يدعموا شركاتهم التي غادرت ايران بعد الحظر الاميركي وهم خلافا لدعاياتهم نفذوا بأنهم التزاماتهم فهم لم يفعلوا ذلك.

واشار الى ان الاروروبيين فضلا عن الاتفاق النووي وعدوا بتنفيذ 11 تعهدا خلال اجتماعين قبل عامين ولم يفوا حتى بواحدة فقط من هذه التعهدات.

واكد بان آلية اينستكس لم تكن ضمن التعهدات الـ 11 بل كانت تمهيدا لها واضاف ظريف: "انهم لم ينجحوا حتى في تنفيذ هذه الالية لذا فاننا نعلن بانه عليهم الا يغيروا مكان الطرفين فالمخطئ في هذه القضية هي اميركا واوروبا وان اميركا هي المتعدية على القوانين الدولية وان ارادوا الرجوع فعليهم الوقف عن اسلوب ترامب وان كانوا يدعون بان اسلوب ترامب فاشل فعليهم وقفه وحينها سنعود نحن عن جميع اجراءاتنا (التعويضية).

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة علاقات خارجیة الإتفاق النووی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی انیس نقاش نمازهای ماه رجب زکی یمانی عبدالله احمدیه پهپاد کمان 22
آخرین اخبار

آیا واقعا انحصار ۶۵ ساله وکالت پایان یافته است؟

نبرد دیدنی اسطوره بوکس دنیا با یک کودک!

شش درس ماندگار از مولود کعبه

مردم آرزو ندارند یا «شنونده باید عاقل باشد»؟!

لاغرشدن عجیب پسربچه ۱۹۰ کیلویی

سوريا | وزير الاعلام يبحث مع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

فوتبال ایران چگونه از سوی فیفا تعلیق شد؟

اليمن | وقفة لأبناء صنعاء القديمة تنديدًا باستمرار احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية

اليمن | محلل عسكري: الجرائم يتحملها الأمريكيون والبريطانيون أما السعودية والامارات فهم الأدوات

احتمال کولاک برف در ارتفاعات کشور

نظر رئیس دولت اصلاحات درباره انتخابات ۱۴۰۰ / ستاد انتخاباتی رئیسی تشکیل شد؟ / دردسر ۴ هزار پیشنهاد بودجه‌ای نمایندگان برای قالیباف / ابراهیمیان: بازنگری قانون اساسی مهم است نه انتخابات ریاست جمهوری / روایت علی مطهری از تغییر مرجع فکری نیرو‌های بسیجی

پیش‌بینی سرما و یخبندان برای ۲۸ استان

تمدید ماموریت نیروهای آلمان در افغانستان

ظرفیت ۳۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا

ثبت‌نام رانندگان جامانده از پرداخت تسهیلات کرونایی

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۱ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

tabnak.ir/004LiV
tabnak.ir/004LiV