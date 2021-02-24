إيران | ظريف: لن يكون هناك أي إجتماع رسمي بحضور أميركا في إطار الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنه لن يكون هنالك اي اجتماع رسمي بحضور اميركا في اطار الاتفاق النووي كونها ليست عضوا فيه، معلنا بان ايران تدرس حاليا مسالة عقد اجتماع غير رسمي بحضور اميركا ليس بصفة عضو.

اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى مقترح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل لعقداجتماع بين ايران ومجموعة "5+1"، واكد بانه سوف لن يكون هنالك اي اجتماع رسمي بحضور اميركا في اطار الاتفاق النووي كونها ليست عضوا فيه، معلنا بان ايران تدرس حاليا مسالة عقد اجتماع غير رسمي بحضور اميركا ليس بصفة عضو.

واشار الى "استمرار تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الا ان هذا التعاون لن يتجاوز اتفاق الضمانات وسيكون التعاون في هذا الاطار.

واوضح ظريف في تصريح صحافي أن إيران بلغت الاطراف الاخرى المتبقية في الاتفاق النووي بالقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

ولفت وزير الخارجية الى ان "الاوروبيين لم يدعموا شركاتهم التي غادرت ايران بعد الحظر الاميركي وهم خلافا لدعاياتهم نفذوا بأنهم التزاماتهم فهم لم يفعلوا ذلك.

واشار الى ان الاروروبيين فضلا عن الاتفاق النووي وعدوا بتنفيذ 11 تعهدا خلال اجتماعين قبل عامين ولم يفوا حتى بواحدة فقط من هذه التعهدات.

واكد بان آلية اينستكس لم تكن ضمن التعهدات الـ 11 بل كانت تمهيدا لها واضاف ظريف: "انهم لم ينجحوا حتى في تنفيذ هذه الالية لذا فاننا نعلن بانه عليهم الا يغيروا مكان الطرفين فالمخطئ في هذه القضية هي اميركا واوروبا وان اميركا هي المتعدية على القوانين الدولية وان ارادوا الرجوع فعليهم الوقف عن اسلوب ترامب وان كانوا يدعون بان اسلوب ترامب فاشل فعليهم وقفه وحينها سنعود نحن عن جميع اجراءاتنا (التعويضية).