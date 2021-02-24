جزئیات محدودیت کرونایی سفر در تهران

داوطلبان کرونایی کنکور دکتری چه کنند؟

بیشترین افزایش تورم برای کدام کالاهاست؟

بازدید 383

لبنان | تشييع المناضل والباحث العربي أنيس النقاش الى مثواه الأخير في بيروت

شيّعت العاصمة اللبنانية بيروت المناضل العربي والباحث السياسي أنيس النقاش الى مثواه الأخير، بحضور سياسي وعلمائي وجماهيري حاشد.
کد خبر: ۱۰۳۶۷۶۹
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳ 24 February 2021

 

لبنان | تشييع المناضل والباحث العربي أنيس النقاش الى مثواه الأخير في بيروت

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، الشيخ ماهر حمود، خلال تشييع النقاش: "نقول للجميع لكل من يدعي الإسلام ويرفع راية العدالة.. من دون فلسطين شعاراتكم ناقصة."

وأضاف أن "نصرنا أكيد وأبطالنا ومن بينهم فقيدنا عبّدوا الطريق نحو فلسطين... فلنتشابك لنصل الى طريق القدس رغماً عن المطبعين وعن الذين أضاعوا الاتجاه."

ثم توجه موكب التشييع عقب تأدية صلاة الجنازة على جثمان النقاش الى دفنه في إحدى مدافن بيروت، في مسير أحاطته الأعلام الفلسطينية واللبنانية.لبنان | تشييع المناضل والباحث العربي أنيس النقاش الى مثواه الأخير في بيروت

وتوفي النقاش يوم الاثنين الماضي، في مستشفى "هشام سنان"، بالعاصمة السورية دمشق، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

النقاش من مواليد بيروت 1951. وكان قد أولى اهتمامًا وثيقًا بالقضايا الوطنية والعرقية وتأثر بعمه "زكي النقاش" الذي كان معلما.

وكان النقاش رائدًا إعلاميًا في مجال المقاومة على مر السنين، وهو معروف بأنه من أنصار محور المقاومة وناقد قوي للأنظمة العربية الموالية للغرب. وعمل كمحلل سياسي، وكان منسقا لشبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

لبنان | تشييع المناضل والباحث العربي أنيس النقاش الى مثواه الأخير في بيروت

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجتمع وفیات لبنان
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی انیس نقاش نمازهای ماه رجب زکی یمانی عبدالله احمدیه پهپاد کمان 22

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۱ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

tabnak.ir/004Li5
tabnak.ir/004Li5