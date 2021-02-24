ايران | روحاني: على القطاع الخاص في ايران وسلوفاكيا ان يكون رائدا في تنمية التعاون بين البلدين

قال الرئيس الإيراني، الشيخ حسن روحاني، لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير السلوفاكي الجديد في ايران لاديسلاف بالك، ان شركات القطاع الخاص في ايران وسلوفاكيا يجب ان تكون رائدة التعاون بين البلدين.

قال الرئيس الإيراني، الشيخ حسن روحاني، ان شركات القطاع الخاص في ايران وسلوفاكيا يجب ان تكون رائدة التعاون بين البلدين، مرحبا بتطوير التعاون بين البلدين

وأشار روحاني لدى تسلمه اوراق اعتماد السفير السلوفاكي الجديد في ايران لاديسلاف بالك، اليوم الاربعاء، الى التعاون بين البلدين، مضيفا: يمكن لشركات القطاع الخاص في البلدين ان تكون رائدة التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح ان مكافحة فيروس كورنا بحاجة الى مشاركة عالمية، قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بانتاج ثلاثة لقاحات لكورونا وهي قيد التجارب وانها على استعداد لتقديم تجاربها في هذا الشأن الى باقي الدول ومنها جمهورية سلوفاكيا.

من جانبه، أكد سفير سلوفاكيا الجديد لدى تقديم اوراق اعتماده للرئيس روحاني، ان بلاده تكن كل الاحترام لايران وهي عازمة على تنمية علاقاتها معها في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.