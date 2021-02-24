ايران | روحاني يستقبل سفير غانا: يجب تطوير مستوى العلاقات الثنائية مع غانا بكل المجالات أكثر مما مضى

شدّد الرئيس الإيراني، الشيخ حسن روحاني، خلال لقائه سفير دولة غانا الجديد، على انه يجب تطوير مستوى العلاقات الثنائية مع غانا في شتّى المجالات أكثر مما مضى.

وأوضح روحاني خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير دولة غانا الجديد، "ترغب الجمهورية الاسلامية الايرانية في تنمية العلاقات العلمية والاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة للزراعة أوسع من الوطن".

وتابع قائلاً "بامكان القطاع الخاص للبلدين ان يؤثر على مسار تطوير المناسبات الثنائية بين الجانبين".

بدوره، وصف سفير دولة غانا الجديد العلاقات الثنائية بالودية والحميمة وقال ان "العلاقات السياسية بين ايران وغانا ودية وطيبة للغاية ويجب ان نسعى لتطوير المناسبات الاقتصادية بين الجانبين بقدر هذا المستوى".