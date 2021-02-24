جزئیات محدودیت کرونایی سفر در تهران

داوطلبان کرونایی کنکور دکتری چه کنند؟

بیشترین افزایش تورم برای کدام کالاهاست؟

بازدید 313

ايران | روحاني يؤكد حرص إيران على إرساء التعاون مع بوليفيا في القطاعات الصناعية والعلمية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، لدى تسلمه أوراق إعتماد السفيرة البوليفية الجديدة لدى إيران، رومينا غواد الوبه، اليوم، حرص إيران على إرساء التعاون مع بوليفيا في القطاعات الصناعية والعلمية، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.
کد خبر: ۱۰۳۶۷۴۹
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۳ 24 February 2021
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

ولدى تسلمه أوراق إعتماد السفيرة البوليفية الجديدة لدى إيران، رومينا غواد الوبه، اليوم الأربعاء، قال روحاني، إن تبادل السلع الأساسية بين البلدين من شأنه أن يؤدي الى تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأعرب روحاني عن تمنياته للسفيرة البوليفية الجديدة لدى إيران بالتوفيق والنجاح، وأن تشهد العلاقات الثنائية مع لاباز المزيد من التنمية خلال فترة توليها مهام منصبها في طهران.

الى ذلك، وصفت السفيرة البوليفية الجديدة، إيران بأنها "شريك إستراتيجي" لبوليفيا، مؤكدة ان بلادها دعمت مواقف إيران الصائبة بما في ذلك مواقفها المتعلقة بالقضية النووية وستواصل دعمها لها على الدوام في المحافل والأوساط الدولية.

واعتبرت رومينا غواد الوبه توسيع وتعميق العلاقات وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين بأنها تشكل أحد أهدافها الرئيسية.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة علاقات خارجیة سفیرة بولیفیا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی انیس نقاش نمازهای ماه رجب زکی یمانی عبدالله احمدیه پهپاد کمان 22

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۱ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

tabnak.ir/004Lhl
tabnak.ir/004Lhl