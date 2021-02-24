ايران | روحاني يؤكد حرص إيران على إرساء التعاون مع بوليفيا في القطاعات الصناعية والعلمية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، لدى تسلمه أوراق إعتماد السفيرة البوليفية الجديدة لدى إيران، رومينا غواد الوبه، اليوم، حرص إيران على إرساء التعاون مع بوليفيا في القطاعات الصناعية والعلمية، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولدى تسلمه أوراق إعتماد السفيرة البوليفية الجديدة لدى إيران، رومينا غواد الوبه، اليوم الأربعاء، قال روحاني، إن تبادل السلع الأساسية بين البلدين من شأنه أن يؤدي الى تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأعرب روحاني عن تمنياته للسفيرة البوليفية الجديدة لدى إيران بالتوفيق والنجاح، وأن تشهد العلاقات الثنائية مع لاباز المزيد من التنمية خلال فترة توليها مهام منصبها في طهران.

الى ذلك، وصفت السفيرة البوليفية الجديدة، إيران بأنها "شريك إستراتيجي" لبوليفيا، مؤكدة ان بلادها دعمت مواقف إيران الصائبة بما في ذلك مواقفها المتعلقة بالقضية النووية وستواصل دعمها لها على الدوام في المحافل والأوساط الدولية.

واعتبرت رومينا غواد الوبه توسيع وتعميق العلاقات وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين بأنها تشكل أحد أهدافها الرئيسية.