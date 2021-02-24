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ايران | الرئيس روحاني يستقبل سفيرة رومانيا: على استعداد لنقل تجاربنا في مكافحة كورونا الى جميع الدول

قال الرئيس الايراني حسن روحاني خلال تسلمه اوراق اعتماد السفيرة الرومانية الجديدة ميرلاكارمن غوكو في ايران اليوم ان بلاده "ترغب وعلى استعداد لنقل تجاربها الى جميع الدول في مجال مكافحة فيروس كورونا".
کد خبر: ۱۰۳۶۷۴۵
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۲ 24 February 2021
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وأضاف الرئيس روحاني لدى تسلمه أوراق اعتماد سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة، ميرلاكارمن غوكو، في طهران، اليوم الاربعاء، ان هناك مجالات وآفاق جيدة لتنمية التعاون بين البلدين اقتصاديًا وعلميًا.

وأعرب روحاني عن أمله في أن تشهد الفترة الجديدة تطورًا في العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر، قائلاً ان ايران ترغب وعلى استعداد لنقل تجاربها الى جميع الدول في مجال مكافحة فيروس كورونا والتعامل معها بما فيها جمهورية رومانيا.

بدروها، قالت سفيرة رومانيا الجديدة خلال تقديم اوراق اعتمادها الى الرئيس روحاني، ان العلاقات بين طهران وبخارست لطالما كانت جيدة وودية ويجب الاستفادة منها لتفعيل الفرص ورفع مستوى العلاقات بين البلدين.

واضافت السفيرة الرومانية ان تنفيذ بعض الاتفاقات بين البلدين تأخر بسبب جائحة كورونا وتم الاتفاق مع السفيرعلى الايراني لدى بخارست على تنفيذها باسرع مايمكن وكذلك الاسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين ايران ورومانيا.

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سیاسة علاقات خارجیة سفیرة رومانیا
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