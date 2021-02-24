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ايران | محافظ البنك المركزي: كوريا الجنوبية ستسدد ديونها المستحقة لايران (٧ مليار دولار)

اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي ان كوريا الجنوبية ستقوم بتسديد ديونها المستحقة لايران (والتي تبلغ قيمتها ٧ مليار دولار) بدءا من مليار دولار على الاقل.
کد خبر: ۱۰۳۶۷۱۸
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹ 24 February 2021

واضاف همتي في تصريح صحفي له اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة فيما يتعلق بالاتفاق بين ايران وكوريا الجنوبية بشان الاموال الايرانية: ان كوريا الجنوبية طلبت التفاوض بشأن الاموال الايرانية المودعة في مصارفها واننا بينا لهم سبل تسديد هذه الاموال وتم اصدار الاوامر لدفعها، لذا فمتى يشاؤون يمكنهم التسديد وفي غير ذلك ستتخذ الاجراءات اللازمة.

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وبين همتي انه "يجب التحرك مع الاتفاق لنرى كيف يسير". وقال "هناك مفاوضات مكثفة مع كل من عمان واليابان والعراق وكوريا الجنوبية بهذا الشأن".

واشار همتي الى لقاءه الاسبوع الماضي مع سفير كوريا الجنوبية لدى طهران، وانه بناءا على طلب الاخير لبحث آلية نقل الاموال الايرانية تم الاتفاق على تفعيل آلية لذلك.

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سیاسة علاقات خارجیة محافظ البنک المرکزی الإیرانی
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