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مصر | القاهرة تتسلم ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني

تسلمت مصر أمس الثلاثاء، ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان.
کد خبر: ۱۰۳۶۶۹۵
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴ 24 February 2021
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وهذه هي ثاني دفعة تتسلمها مصر من "سينوفارم"، بعد الشحنة الأولى التي شملت ٥٠ ألف جرعة في كانون الاول/ديسمبر.

وحصلت مصر، كذلك، على ٥٠ ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا، أوائل شباط/فبراير الجاري، في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وبدأت مصر تطعيم الطواقم الطبية باللقاح الصيني، في ٢٤كانون الثاني/يناير.

وقالت وزيرة الصحة المصریة، هالة زايد، في تصريحات تلفزيونية، إن سعر جرعتي لقاح كورونا لن تزيد عن ٢٠٠ جنيه للقادرين، وهذه الرسوم من أجل استدامة توفير اللقاحات.

وأشارت إلى أن غير القادرين وغير المدرجين في قوائم الحصول على اللقاح يمكنهم الحصول على اللقاح مجانًا عن طريق عمل تقرير في مكتب معين سيحصل بموجبه على إعفاء، مؤكدة أن غير القادرين سيتم توفير اللقاح لهم مجانًا بنسبة ١٠٠%.

وأوضحت الوزيرة المصرية، أن المستهدف من التطعيم وتلقي اللقاح بين المواطنين بنهاية ٢٠٢١من هم فوق ٣٠عاما حيث يمثلون ٣٥% من المواطنين، بينما يمثل ٦٥% من المواطنين أقل ٣٠عامًا.

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صحة کورونا مصر
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