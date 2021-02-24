الخارجية: وضع قيود على برنامج ايران النووي سيتم عبر الدبلوماسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تحث إيران مجددًا على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال مؤتمر صحفي امس الثلاثاء، اشار برايس الى أن إيران تبتعد كثيرًا عن الامتثال للقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي. وأضاف أن واشنطن ستجري مشاورات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لبحث الإجراء المناسب لدعم تعاملاتها مع إيران.

وأوضح برايس إن "سياسة الإدارة الأميركية تصب في عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي"، لافتاً الى أن "وضع قيود على برنامج طهران النووي سيتم عبر الدبلوماسية".

وأكد قائلاً: "نريد الاجتماع مع الإيرانيين عبر دول مجموعة خمسة زائد واحد"، مشيرًا إلى أن "برنامج الصواريخ الباليسيتة مطروح في المفاوضات".

وأعلنت إيران بدء تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات ضمن الصفقة النووية اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري في إطار إجراءات الرد على انسحاب الولايات المتحدة منها وما تعتبره طهران فشلا للأطراف الأوروبية في تعويض خسائر البلاد جراء العقوبات الأمريكية.