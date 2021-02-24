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اليمن | المحكمة الجزائية في صنعاء تواصل محاكمة الخلايا البريطانية والأمريكية التجسسية

استعرضت النيابة العامة اليمنية تسجيل فيديو يتضمن اعترافات تفصيلية لمتهمين بالعمل لوكالة المخابرات الامريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني وتشغيلهم من قبل قائد مكتب الاستخبارات البريطانية المتواجد في قاعدة عسكرية في الغيظة بمحافظة المهرة.
کد خبر: ۱۰۳۶۶۰۲
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۸ 24 February 2021
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وفي الجلسة الثانية للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، بحثت "النشاط التجسسي والتخريبي لعدد من ضباط وكالة المخابرات الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني على أراضي الجمهورية اليمنية،" كما أنها واجهت المتهمين بالأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتي تشير إلى الدور الأمريكي والبريطاني المباشر في تجنيد وتدريب وتوجيه الجواسيس للقيام بأعمال تجسسية وتخريبية على أراضي اليمن.

وخلال الجلسة استعرضت النيابة العامة تسجيل فيديو يتضمن اعترافات تفصيلية للمتهمين تظهر مراحل نشاطهم التجسسي والتخريبي ابتداءً من استقطابهم وتجنيدهم وتدريبهم وانتهاءً بتوزيع وتنفيذ الأدوار الموكلة إليهم تحت إشراف قائد مكتب الاستخبارات البريطانية المتواجد في قاعدة عسكرية تم إنشاؤها من قبل دول التحالف السعودي في مطار الغيظة بمحافظة المهرة.
من جانبه أكد جهاز الأمن والمخابرات، أنه سيتم نشر تسجيل مصور يعرض جانباً من اعترافات العناصر التجسسية عبر مختلف وسائل الإعلام في تمام الساعة الثالثة عصراً الثلاثاء.

كما دعا الجهاز كل من تورط في أعمال تخريبية أو تجسسية لصالح أجهزة الاستخبارات المعادية إلى سرعة تسليم نفسه للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 130 من قانون الجرائم والعقوبات النافذ، كما دعا كافة المواطنين إلى الحذر من الدعوات المشبوهة أو التواصل مع العناصر غير المعروفة، وكذا الإبلاغ عن أي معلومات لأي تحرك مشبوه قد يضر بالبلد.

المصدر: قناة المسيرة

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قضاء أحکام صنعاء
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