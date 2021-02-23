جزئیات محدودیت کرونایی سفر در تهران

داوطلبان کرونایی کنکور دکتری چه کنند؟

بیشترین افزایش تورم برای کدام کالاهاست؟

بازدید 253

الإعلام الأمني يقبض على خلية جواسيس تعمل لصالح الاستخبارات البريطانية في محافظة المهرة

وزع الإعلام الأمني مشاهد لاعترافات عملاء من الذين تم إلقاء القبض عليهم يعملون لصالح الاستخبارات البريطانية.
کد خبر: ۱۰۳۶۵۶۸
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۶ 23 February 2021

الإعلام الأمني يقبض على خلية جواسيس تعمل لصالح الاستخبارات البريطانية في محافظة المهرة

وعرضت النيابة العامة اليمنية تسجيل فيديو يتضمن اعترافات تفصيلية لمتهمين بالعمل لوكالة المخابرات الامريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني وتشغيلهم من قبل قائد مكتب الاستخبارات البريطانية المتواجد في قاعدة عسكرية في الغيظة بمحافظة المهرة.

کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

وفي الجلسة الثانية للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، بحثت "النشاط التجسسي والتخريبي لعدد من ضباط وكالة المخابرات الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني على أراضي الجمهورية اليمنية"، كما أنها واجهت المتهمين بالأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتي تشير إلى الدور الأمريكي والبريطاني المباشر في تجنيد وتدريب وتوجيه الجواسيس للقيام بأعمال تجسسية وتخريبية على أراضي اليمن.

وخلال الجلسة استعرضت النيابة العامة تسجيل فيديو يتضمن اعترافات تفصيلية للمتهمين تبيّن مراحل نشاطهم التجسسي والتخريبي ابتداءً من استقطابهم وتجنيدهم وتدريبهم والانتهاء بتوزيع وتنفيذ الأدوار الموكلة إليهم تحت إشراف قائد مكتب الاستخبارات البريطانية المتواجد في قاعدة عسكرية تم إنشاؤها من قبل دول التحالف السعودي في مطار الغيظة بمحافظة المهرة.

معلومات عن العملاء:
من العملاء المسؤولين عن الجواسيس المدعو/ راجح باكريت محافظ المهرة المعيّن من قبل دول التحالف السعودي والمرتبط بالأمريكيين والبريطانيين وهو المسؤول على عملية استقطاب وتجنيد الجواسيس. "مطلوب أمنياً".

المدعو فايز محمد إسماعيل المنتصر من حفاش م/ المحويت – التحق بالتحالف بعد أحداث فتنة 2 ديسمبر ضابط في جهاز الامن القومي سابقا- كان يعمل مدير أمن مطار صنعاء الدولي - وحالياً يعمل كقائد لما يسمى "كتيبة المهام الخاصة" بمحور القاضي في الغيظة - مرتبط بضباط استخبارات أمريكيين وبريطانيين يتواجدون في مطار الغيظة م/ المهرة "مطلوب أمنياً".

كيف استلمت الاستخبارات البريطانية العمل بعد المخابرات الأمريكية؟
في البداية تم تجنيد الجواسيس على أيدي ضباط المخابرات الأمريكية ثم تم التنسيق ليحلوا محلهم ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني ليكملوا الدور العدائي نحو الشعب اليمني.

رابعاً: أبرز اعترافات جواسيس المخابرات والاستخبارات الأمريكية والبريطانية:

قابل الجواسيس ضباط من وكالة المخابرات الأمريكية في مطار الغيضة ومن ثم قابلوا وعملوا مع ضباط الاستخبارات البريطانية واعترفوا بقيامهم برفع إحداثيات ومعلومات لمواقع وأماكن أمنية ومواقع عسكرية ومنشئات مدنية وتجارية في محافظات مختلفة في الأراضي اليمنية وذلك لمصلحة الاستخبارات البريطانية مقابل راتب شهري قدره 300 دولار أمريكي.

التحق الجواسيس بما يسمى كتيبة المهام الخاصة تحت قيادة المدعو/ فايز المنتصر، وأخذوا دورة عسكرية فيها والتي تم تأسيسها لاستقطاب العناصر من المحافظات الشمالية للعمل الاستخباري التابع للغزاة البريطاني والأمريكي وأخذوا دورات تدريبية على يد الضباط البريطانيين ونفذوا مهام استخبارية بتكليف من البريطانيين.

وكان التركيز من قبل المخابرات والاستخبارات الأمريكية والبريطانية ودول التحالف السعودي على المحافظات الشمالية وعلى وجه الخصوص محافظتي (صعدة وصنعاء) والبحث عن الدفاعات الجوية والطيران المسير خاصة والقوات العسكرية عامة التابعة للجيش واللجان الشعبية ومحاولة تدميرها، وهذا دليل على فاعليتها وأثرها على التحالف.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
أمن اعتقالات الإعلام الأمنی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
سی سخت زلزله پروتکل الحاقی انیس نقاش تروئیکای اروپایی نمازهای ماه رجب زکی یمانی
آخرین اخبار

رییس جمهور آینده باید یک اقتصاددان با برنامه باشد

رییس جمهور آینده باید یک اقتصاددان با برنامه باشد

مجلس شفاف سازی کرد؛ اینترنت گران نمی شود

پدر شهید محسن سراجان به فرزند شهیدش پیوست

ادعای جهرمی تکذیب شد+فیلم

اليمن | توقف استقبال المواد الغذائية والإغاثية بسبب نفاذ المواد النفطية في ميناء الحديدة والصليف

علی مطهری: تسخیر سفارت آمریکا کار غلطی بود و آسیب زیادی به کشور زد/عباس عبدی: با گفتن «تکرار می‌کنم»، مردم پای صندوق رای نمی آیند

اللواء صفوي: حزب البعث العراقي تلقى دعمًا من المنظمات الدولية ومجلس الأمن إبان الحرب ضد ايران

نتنياهو يرفض أي اتفاق مع إيران وامتلاكها للسلاح النووي

ایجاد ۳۰۰۰ شغل جدید دراستان و کمک بلاعوض ۱۰ میلیونی برای بازسازی منازل زلزله‌زده دنا/ ارسال ۱۰۰ کانکس و هزاران بسته غذایی و بهداشتی به سی‌سخت

طهران تُقيم المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس

الكاتب أحمد الدرزي: أنيس النقاش كان مهمومًا بكيفية إنقاذ سوريا وكان له دوراً أمنيًا وعسكريًا

الحكومة: أمريكا أقرت بهزيمتها والمتوقع منها تنفيذ التعهدات وفق الأقوال

غانتس يهدد المدنيين اللبنانيين بأن نتيجة أي مواجهة جديدة ستكون مؤلمة عليهم

لندن وبرلين وباريس تقول أن إجراءات إيران انتهاك جديد لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۰ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۱۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۶۸ نظر)

tabnak.ir/004Leq
tabnak.ir/004Leq