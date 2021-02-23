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وزارة الصحة والسكان في أمانة العاصمة تعلن نتائج المسح الثاني لجودة خدمات المنشآت الطبية

أعلنت وزارة الصحة العامة بصنعاء في لقاء موسع، نتائج المسح الثاني لجودة خدمات المنشآت الطبية الخاصة في العاصمة صنعاء والمحافظات.
کد خبر: ۱۰۳۶۵۳۲
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۳ 23 February 2021

وزارة الصحة والسكان في أمانة العاصمة تعلن نتائج المسح الثاني لجودة خدمات المنشآت الطبية

وقال وزير الصحة العامة والسكان اليمني، طه المتوكل، خلال اللقاء، ان الوزارة تسعى من خلال عمليات التقييم المتواصلة الى توفير خدمات طبية تليق بالشعب اليمني الصامد، مستنكرًا تنصّل الأمم المتحدة عن مسؤوليتها في إدخال المشتقات النفطية والتي سيسبب انعدامها الى توقف القطاع الطبي.

من جانبه، أكد مدير عام مكتب الرئاسة، احمد حامد، مساندة وزارة الصحة للرقي بالعمل الطبي في البلاد، مشيراً إلى أن تنظيمي القاعدة وداعش اتخذا من مأرب قاعدة للاعتداء على كل اليمن بإرسال المفخخات وفرق الاغتيال التي تدار من قبل ضابط سعودي.

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صحة الیمن وزارة الصحة
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